تسجيل 700 إعلامي وصحافي من 30 دولة لتغطية الزيارة

المصدر: أبوظبي - وام

كشف المجلس الوطني للإعلام عن تسجيل 700 إعلامي وصحافي يمثلون 30 بلداً حول العالم لتغطية فعاليات الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للدولة في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.

وتستحوذ الزيارة على اهتمام كبرى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية؛ نظراً لأبعادها الإنسانية ودورها في تعزيز حوار الأديان ونشر قيم التسامح والمحبة في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس الوطني للإعلام بهذه المناسبة أنه أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين تغطية إعلامية تليق بمستوى الحدث.. مشيراً إلى أن أرقام الإعلاميين المسجلين تعكس الاهتمام العالمي بالزيارة بالنظر للمكانة التي يتمتع بها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حول العالم والطابع غير المسبوق للزيارة باعتبارها أول زيارة من نوعها للمنطقة.

وقال المجلس إن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتادت تنظيم كبريات الفعاليات وإخراجها بالشكل الأمثل، مؤكداً توفير كل سبل الدعم لعمل مختلف وسائل الإعلام وتمكينها من تأدية دورها على الشكل الأمثل، وذلك للخروج بأفضل تغطية إعلامية للحدث انطلاقاً من توجهات المجلس الاستراتيجية لمواكبة المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات على مختلف الصعد ونشر رسالتها المبنية على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.

ونوّه المجلس إلى تجهيز مركز إعلامي متكامل مزوّد بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال لتمكين ممثلي وسائل الإعلام العالمية من تغطية فعاليات الزيارة بكل يسر وسهولة، لافتاً إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي سيتم توفيرها لجميع الإعلاميين المشاركين في تغطية الزيارة من بينها توفير وسائل نقل خاصة بين مقر إقامتهم ومواقع الفعاليات.

وعبّر عن تطلعه لاستقبال جميع المؤسسات الإعلامية الشقيقة والصديقة المشاركة في الحدث لكي ننقل وإياهم إلى العالم أجمع صورة حقيقية عن المعاني السامية لزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورسائلها المهمة في تعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي بين جميع الشعوب والحضارات.

وتشارك في تغطية الزيارة كبريات المؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنها الوكالة الأوروبية لصور الصحافة و«رابتلي تي في» و«كي إن إيه» من ألمانيا، ولاريبوبليكا والوكالة الإيطالية، ووكالة الأنباء الكاثوليكية، و«إيه سي آي ستامبا» الإيطالية، وراديو فرنسا، ولو فيغارو.

ووكالة فرنسا للصحافة، وفرانس 24 من فرنسا، ووكالة نيوتر للأنباء، وتي آر تي عربي من تركيا، وإدارة الاتصالات من الكرسي البابوي، ولا ناثيون من الأرجنتين، وتيليفيزا من المكسيك، بالإضافة إلى القناة الفلبينية «إيه بي إس - سي بي إن» ويوكان اتحاد الأنباء الكاثوليكية الآسيوية، و«نِكيه» من اليابان.. فيما تضم قائمة وسائل الإعلام أبرز القنوات الإخبارية العربية كسكاي نيوز عربية وقناة العربية والقنوات المحلية، إضافة إلى عدد من وكالات الأنباء والصحف العربية.