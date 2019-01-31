توقعات بسقوط أمطار على الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار مختلفة الشدة خلال الأيام القادمة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي يصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة من الشمال الغربي، يؤدي إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، حيث تتكاثر السحب تدريجيا من مساء وليل يوم السبت على البحر والجزر والسواحل مع سقوط الأمطار على فترات، ثم تمتد السحب على مناطق متفرقة من الدولة.

ونتيجة لتعمق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا يوم الأحد، تتطور بعض السحب إلى ركامية قد تكون رعدية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

وتقل كميات السحب تدريجيا من ظهر يوم الإثنين مع بقاء الطقس غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة شرقاً وشمالاً.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع تواجد السحب الركامية خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ثم تتحول تدريجيا يوم الأحد ليلا إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تبدأ غرباً وتمتد على باقي مناطق الدولة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب أحيانا في بحر عمان.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية

الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وبعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.