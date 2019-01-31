توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً وفي صباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام.

وحركة الرياح تكون شمالية غربية وتبلغ سرعتها 15 إلى 20 كم / س تصل إلى 35 كم/س أحياناً .

والخليج العربي يكون متوسط الموج.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 01:05 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 04:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والمد الثاني عند الساعة 07:46 ..بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:59 والثاني عند الساعة 02:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 85 45

دبي 25 18 80 45

الشارقة 25 18 80 50

عجمان 24 19 85 35

أم القيوين 25 18 85 35

رأس الخيمة 26 18 85 40

الفجيرة 30 19 70 35

العين 27 16 90 30

ليوا 27 15 90 45

الرويس 26 18 85 35

السلع 25 19 85 40

دلما 24 19 80 45

طنب الكبرى 23 20 80 45

طنب الصغرى 23 20 80 45

أبو موسى 23 20 85 45