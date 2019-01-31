27 ألف درهم تكلفة إيواء وتأهيل ضحية العنف الأسري شهرياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن تكلفة إيواء وتأهيل ضحايا العنف، تصل إلى نحو 27 ألف درهم شهرياً للحالة الواحدة، حيث تتراوح فترة التأهيل ما بين شهر إلى عام كامل أو أكثر، بحسب كل حالة. وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في هذا الإطار، إن العنف ضد النساء والأطفال والاتجار بالبشر، لا يتسبب فقط بأضرار نفسية وصحية واجتماعية للضحايا والمجتمع، بل يتسبب كذلك في أضرار اقتصادية، نظراً للتكلفة المرتفعة لعلاج آثاره.

خدمات

وأضافت أن هذه التكلفة تشمل توفير العديد من الخدمات بالمجان من قبل المؤسسة، من بينها السكن والغذاء والملابس، والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية، إلى جانب ورش التأهيل المهني، وكذلك كافة الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الأساسية اليومية للحالات.

وأوضحت، أن المؤسسة حريصة على توفير أفضل مستويات الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، تماشياً مع توجهات الدولة بالاهتمام بالإنسان، وبناء قدراته، ليكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، ولكن المؤسسة حريصة في نفس الوقت، أن يكون ذلك بأقل تكلفة ممكنة، نظراً لمحدودية مواردها. وأشارت البسطي إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مؤسسة غير ربحية، تعتمد على الدعم المقدم لها من مختلف الجهات والأفراد.

بالإضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، لتوفير بعض الخدمات لضحايا العنف بالمجان، أو بأسعار مخفّضة، إلى جانب أموال التبرعات، عن طريق بوابة «إمارات الخير»، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، موضحة أنه بإمكان الجميع المساهمة في مساعدة ضحايا العنف، والتخفيف عنهم من خلال التبرع، سواء عبر موقع المؤسسة، أو من خلال موقع بوابة إمارات الخير www.ecp.ae، حيث بإمكان الأفراد اختيار المشروع أو المجال الذي يرغبون بدعمه.