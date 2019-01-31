ندوة تعريفية بـ «إكسبو 2020» في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع هيئة تنظيم معرض إكسبو الدولي، مركز إكسبو 2020، ندوة لتعريف الموظفين بالحدث الكبير الذي تستعد دولة الإمارات لاستضافته، بإمارة دبي خلال عام 2020. عقدت الندوة بمعهد تدريب الشرطة، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط والموظفين بشرطة عجمان، وقدمت الندوة، الأستاذة عائشة أحمد الغافري مدير مركز إكسبو 2020 رأس الخيمة.

وقالت عائشة الغافري إن دولة الإمارات حرصت على اختيار شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، عنواناً، بهدف التعريف والتواصل والاطلاع على تفاصيل المعرض وأهدافه والمأمول منه. وفي ختام الندوة، كرم العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة، في القيادة العامة لشرطة عجمان، عائشة الغافري، تقديراً لجهودها المتميزة.