نيابة الأسرة والأحداث في دبي تواصل برنامج «نبراس» لتوعية الطلبة

المصدر: دبي - البيان

استأنفت نيابة الأسرة والأحداث بالنيابة العامة في دبي، برنامج نبراس التوعوي لعام 2018 - 2019 الذي يستهدف طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة، من خلال تقديم وسائل التثقيف والتوعية المختلفة .

ويهدف البرنامج إلى التقليل من جرائم الأحداث أو الحد من خطورتها عن طريق نشر التوعية القانونية والاجتماعية بين طلاب وطالبات المدارس عن مخاطر جرائم الأحداث وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى زيادة قنوات التواصل وروابط التعاون مع الجهات التعليمية بدبي وإبراز أهمية دور النيابة العامة في توعية المجتمع.

وأوضح المستشار محمد رستم بوعبدالله رئيس البرنامج، بأن التسامح سيكون عنواناً رئيسياً للمحاضرات هذا العام تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، حيث إن من شأن ذلك تقليل السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها الطلبة في حياتهم الدراسية.