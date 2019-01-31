100% التحول الذكي.. 1.5 مليون معاملة «ذكية»

المصدر: دبي - البيان

سجلت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي تحولاً ذكياً بالكامل في خدماتها بنسبة 100%، إلى جانب تنفيذ مليون و508 آلاف و503 معاملات ذكية عبر قنواتها «الإلكترونية والذكية» موزعة على مليون و16 ألفاً و978 معاملة عبر قنوات شرطة دبي الذكية، و508 آلاف و503 معاملات عبر التطبيقات الذكية، فيما بلغ عدد المتعاملين الذين حمّلوا تطبيق شرطة دبي الذكي على هواتفهم النقالة مليونين و369 ألفاً و606 متعاملين.

ويأتي ذلك في أول عام لتطبيق الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي 2018-2021، التي اعتمدها اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن مئوية الإمارات 2071.

تدشين

وكان لأول عام في تطبيق الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي أرقام خاصة مع تدشين مراكز الشرطة الذكية «SPS»، حيث بلغت إيرادات مراكز الشرطة الذكية خلال العام الماضي مليوناً و80 ألفاً و678 درهماً، فيما حظيت المراكز الذكية والنوعية بإقبال كبير من قبل أفراد الجمهور والوفود الشرطية الزائرة للدولة التي رغبت في الاطلاع على هذه التجربة الفريدة من نوعها، فزارها 49 ألفاً و22 زائراً، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم تنفيذها في المراكز خلال العام الماضي 6403 معاملات.

وأثنى اللواء المري على جهود الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في العمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتغيير والتوجهات السريعة في كل المجالات الشرطية والأمنية، وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وتحليل البيانات والارتقاء بالخدمات التي تخدم أفراد الجمهور الداخلي والخارجي، استناداً إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد وتأهيل الموظفين أكاديمياً وصقل مهاراتهم للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي في كل الإدارات والمراكز.

وتطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين اعتماداً إلى أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية.

مبادرات

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بجهود تطبيق الخدمة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في عامها الأول، مؤكداً الحرص الدائم على رفع مستوى الذكاء الاصطناعي على مستوى القوة من خلال المبادرات الذكية التي تخدم مختلف القطاعات الشرطية ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التأسيس للمرحلة المقبلة من استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعد المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها مختلف الخدمات والقطاعات في عملها المستقبلي.

وحول الإنجازات، أكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الإنجازات المتميزة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على تطبيق توجهات القائد العام لشرطة دبي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي 2018-2021، ومواكبة وتطوير وتقديم أحدث الخدمات النوعية والمتميزة على تطبيقات شرطة دبي الذكية.

معاملات

وأشار العميد الرزوقي إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت كل الحرص على وضع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موضع التنفيذ في تقليل مراجعي الدوائر الحكومية.

وأضاف العميد الرزوقي أن عدد المعاملات التي تم إنجازها على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي بلغ 822 ألفاً و51 معاملة خلال 2018، مبيناً أن الموقع الإلكتروني لشرطة دبي سجل زيارة 7 ملايين و899 ألفاً و394 زائراً خلال الفترة ذاتها.

وأكد أن عدد معاملات دفع المخالفات المرورية عبر جميع قنوات شرطة دبي الذكية بلغ خلال العام الماضي 668 ألفاً و385 معاملة مقارنة بـ 557 ألفاً 309 معاملات خلال العام 2017، ما يؤكد وجود ارتفاع في استخدام التطبيقات الشرطية على هذه الخدمة من قبل أفراد الجمهور.

وأشار إلى أن شرطة دبي تلقّت خلال العام الماضي 110 آلاف و603 بلاغات عبر خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة» المتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي.

مساهمة

كما بيّن العميد الرزوقي أن خدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى إسهام أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، استقبلت خلال العام الماضي 40 ألفاً و23 بلاغاً، وأكد أن شرطة دبي تلقّت خلال العام الماضي 5623 طلباً لتقسيط المخالفات المرورية.

وكشف العميد الرزوقي أن أكثر 5 خدمات ذكية استخداماً من قبل أفراد الجمهور هي خدمة دفع المخالفات المرورية التي بلغ عدد معاملاتها 668.385 معاملة، تليها خدمة شهادة بحث الحالة الجنائية وعددها 214869، ثم خدمة الإبلاغ عن الحوادث المرورية 213767، ثم خدمة فتح بلاغ شيك 145715، وأخيراً خدمة أصحاب الهمم 82299.