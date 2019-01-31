انطلاق مهرجان المرح للصحة واللياقة في أبوظبي

المصدر: العين – داوود محمد

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أمس، الدورة الثامنة لمهرجان «المرح للصحة واللياقة 2019»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتضمن المهرجان خدمات صحية وأنشطة تربوية وتعليمية ورياضية تستمر لمدة يومين في حديقة الحيوانات، بمشاركة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة الراعي الرسمي للمهرجان.

وأكد مبارك الشامسي، مدير عام المركز، أن الدورة الجديدة للمهرجان تقام تحت شعار «في كل إعاقة طاقة»، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة ابتكار المبادرات والبرامج المجتمعية التي تساهم في تفعيل وتنمية دور أصحاب الهمم، في النهضة الحضارية والصناعية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة في حاضرها ومستقبلها.

وبفضل دعم الجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن الارتقاء الدائم بمنظومة أصحاب الهمم، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية قادرة على المشاركة بقوة في صناعة المستقبل المشرق في دولة الإمارات بسواعد أبنائها جميعاً.

وأشار عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، إلى أن مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد يدعم كافة الجهود نحو التميّز، وهي تواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية، وتأدية رسالتها النبيلة المنبثقة من مدرسة المبادئ الإنسانية والاجتماعية والتنموية الراسخة.