تعاون بين «كهرباء الشارقة» و«ويلو الألمانية»

المصدر: الشارقة- البيان

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تطبق أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه، حيث تعتمد على شبكة رقمية وعلى برنامج محاكاة ونمذجة للشبكة بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية، كما يتم ضخ المياه بأدنى ضغط ممكن حتى يتم التحكم في التسربات والمحافظة على المياه، كما تحرص الهيئة على استخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه في تنفيذ الشبكات، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات لضمان استمرار مسيرة التطوير.

جاء ذلك خلال استقبال الليم وفداً من شركة «ويلو الشرق الأوسط»، الرائدة في صناعة المضخات، والتي يقع مقرها الرئيس في ألمانيا، برئاسة ياسر ناجي مدير عام الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث معه سبل التعاون في أعمال البحث والتطوير وتوفير مضخات بمواصفات عالمية وأنظمة بتكنولوجيا متقدمة وصيانة وتطوير المضخات الحالية وتأهيل وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال.

واستعرض الليم خلال اللقاء عدداً من المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير المحطات وشبكات التوزيع، مشيراً إلى أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة، وموارد المياه غير التقليدية.