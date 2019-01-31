تفاهم بين «طرق دبي» و«معهد المشتريات»

المصدر: دبي- البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات والمعهد المعتمد للمشتريات والتوريد، مذكرة تفاهم يتم بموجبها تأهيل وصقل خبرات موظفي الهيئة للوصول للاحترافية المهنية في تقديم الخدمات في مجال التعامل مع منظومة العقود والمشتريات والتوريدات، في إطار استراتيجية الهيئة، بتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص وفقاً لتوجهات حكومة دبي الرشيدة.

وقع المذكرة، في المبنى الرئيس للهيئة، يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، ومالكلوم هاريسون، المدير التنفيذي للمعهد المعتمد للمشتريات والتوريد.

وقال يوسف الرضا: إن توقيع مذكرة التفاهم يضع الهيئة في موقع الريادة أول جهة حكومية تتجه لزيادة نسبة الاحترافية في تقديم خدماتها، الأمر الذي يأتي من خلال إدراكنا أهمية تطوير مهنة المشتريات والتوريد في الهيئة، بوصفها تمثل رافداً مهماً في الحفاظ على المقدرات المالية وكيفية استدامتها، وأن هذه المذكرة مع المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد سوف تعزز اشتراطات الحصول على ممارسة هذه المهنة، عبر ورش عمل يقدمها المعهد لموظفي الهيئة، بما يحقق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات»، وصولاً إلى جعل دبي مركزاً عالمياً متميزاً في مجال تخصص الهيئة في المشتريات والتوريد.