تصديق 103 آلاف عقد إيجار بالنظام الإلكتروني في عجمان العام الماضي

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

بلغ إجمالي العقود الإيجارية السكنية والتجارية، التي تم تصديقها عن طريق برنامج تصديق العقود إلكترونياً 103043عقد إيجار في عجمان، وذلك خلال العام الماضي.

وأكد عمار عبدالكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مواصلة الجهود في تطوير الخدمات الخاصة بتصديق عقود الإيجار عبر الأنظمة الإلكترونية، واستكمالاً للخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الإيجاري للمتعاملين، مشيراً إلى تصديق 653500 عقد إيجار سكني و36500 عقد إيجار تجاري و490 عقد إيجار سكن عمال، إضافة إلى 441 عقد إيجار استثماري.

حفظ الحقوق

وأكد نجاح تجربة تصديق العقود إلكترونياً، وأن النظام وجد استجابة وقبولاً من المتعاملين وأصحاب العقارات، مما أسهم في تحديث البيانات، وحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتقليل نسب الأخطاء في المعاملات الورقية، إضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات.

كما يتم تقديم خدمات متميزة للعملاء توفر الجهد والوقت مع إمكانية توفر الخدمة على مدار الساعة، والدفع عبر الموقع الإلكتروني مع وجود بوابة موحّدة للعملاء. وذكر أن نظام «تصديق» أسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المراجعين، حيث كان عليهم سابقاً زيارة دائرة البلدية والتخطيط لتصديق العقد، أما بعد إطلاق النظام، يتم التصديق والدفع إلكترونياً.

وأفاد بأن الدائرة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية وتشمل تسجيل عقار، وتصديق العقود «سكني، تجاري، استثماري»، وإلغاء العقود السكنية والتجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى التي تم تسجيلها العام الماضي بلغت 3717 شكوى وتم حل 3235 شكوى.