«دبي الذكية» تعزّز سعادة المجتمع بتطوير المناطق الحضرية

المصدر: دبي- البيان

وقعت دبي الذكية مذكرة تفاهم مع شركة «أروب جلف ليمتد» للتصميم والهندسة المعمارية، وذلك في إطار سعيها نحو استكشاف السبل الأمثل لتعزيز مفهوم سعادة ورفاهية المجتمع، من خلال تطوير المناطق الحضرية، في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، والدور الذي يلعبه في حياة الإنسان.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الطرفان مؤخراً، ستقوم دبي الذكية و«أروب» بالعمل على مدار 20 أسبوعاً على تبادل المعارف والخبرات للمضي قدماً في مسيرة جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.

أدوات

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل متكامل للسعادة، وتوفير أدوات معيارية ذات صلة، والتي تجمع بين التصميم والجوانب التشغيلية للسعادة والرفاهية في البيئة المبنية والذكية، وبما يتوافق مع أجندة السعادة، التي وضعتها دبي الذكية لهذا الهدف وتعمل على تنفيذها، حيث أجرت شركة «أروب» أبحاثاً موسعة حول كيفية تعزيز السعادة ورفاهية المجتمع من خلال تخطيط وتصميم مدينة متعددة التخصصات، وستتم مشاركة نتائج التعاون مع الجمهور خلال العام الجاري.

ريادة

وتعليقاً على الشراكة، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «إن دبي الذكية لم تنظر أبداً إلى التكنولوجيا غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتسهيل حياة الناس وإثراء تجارب المواطنين والمقيمين والزوار، بما يعزز مستويات السعادة بينهم، وتُشكل أجندة السعادة نهجاً رائداً يقوم على أساس علمي، ويقيس سعادة الأفراد في المدينة، وعلى أساس ذلك يقوم بتصميم وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهل حياة الناس وتجعلهم أكثر سعادة، وقد أطلقنا بالفعل العديد من المبادرات الناجحة، التي أسهمت بوصول مؤشر السعادة في دبي على إلى نسبة 90% في عام 2016، ونسعى الآن لتحقيق نسبة 95% بحلول عام 2021».

وأضافت: «إن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، لذا نحرص دوماً في دبي الذكية، على توسيع شبكة علاقاتنا من الشركاء الاستراتيجيين، وتتيح لنا هذه الاتفاقية المبرمة مع شركة «أروب» الاستفادة من خبراتهم العريقة في تصميم البيئات المبنية التي تلبي احتياجات الناس، والتي بدورها تسمح لنا ببناء مدينة ذكية متطورة مصممة لضمان تحقيق سعادة الناس».

من جانبها، قالت جوان كارمايكل، رئيسة قسم التخطيط في الشرق الأوسط لشركة أروب جلف ليمتد: «يسر شركة أروب العمل بشكل وثيق مع دبي الذكية لاستكشاف كيف يمكن للبيئة المبنية أن تسهم في تعزيز رفاهية المجتمع، وذلك استناداً إلى العديد من الأبحاث التي قامت بها شركة أروب مسبقاً في هذا المجال. إن التعاون بين أروب ودبي الذكية، سيجلب خبراتهم المتكاملة للتركيز على دفع جدول أعمال السعادة إلى الأمام، والذي يعد هدفاً مهماً لجميع العاملين في البيئة المبنية».

مشروع

ومن خلال مذكرة التفاهم سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، أولها تكامل الأبحاث وتحليل الفجوات، حيث سيعمل الطرفان على إعداد تقرير بحثي تعاوني قائم على الأدلة، ويضم مخرجات من شركة «أروب» حول التصميم والبيئة والجوانب الاجتماعية، وأخرى من دبي الذكية حول تجربة المدينة الذكية.

وستشمل المرحلة الثانية التي تحمل عنوان «إطار السعادة للبيئة المبنية»، تنظيم ورش عمل تعاونية وداخلية ستقام لمناقشة نتائج المرحلة الأولى وإطار السعادة، إضافة إلى تحديد الفرص وفوائد النظر في السعادة من خلال تصميم المكان والمجتمع والمدينة.

وتركز المرحلة الثالثة والأخيرة على أدوات تقييم السعادة، حيث يعمل الطرفان على وضع خيارات عدة قابلة للتنفيذ للأدوات المبتكرة، التي تقيّم السعادة في البيئة المبنية، ومن ثم سيقومان بانتقاء الخيارات الأنسب على أساس معايير محددة، إضافة إلى تحليلها لوضع أداة تقييم السعادة المثلى.

وباعتبارها الجهة الحكومية التي تقود تحوّل دبي إلى مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، تقدم دبي الذكية خدمات متقدمة تعمل على تحسين حياة الناس وتعزيز سعادتهم. وفي الوقت نفسه، تعد شركة «أروب» شركة عالمية مستقلة تضم مصممين ومخططين ومهندسين واستشاريين ومتخصصين فنيين، وتعمل في كل جانب من جوانب البيئة المبنية لوضع أسس لعالم أفضل وتعزيز مفاهيم الرفاهية والسعادة.