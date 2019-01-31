افتتاح المستشفى السعودي الألماني بعجمان مارس المقبل

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة ريم عثمان المديرة التنفيذية لمجموعة مستشفيات السعودي- الألماني في الإمارات عن عزمها افتتاح المستشفى للمجموعة في إمارة عجمان، خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد نجاح المجموعة في دبي والشارقة.

وقالت الدكتور ريم عثمان في تصريحات لـ«البيان» على هامش مشاركتها في معرض الصحة العربي 2019: «إن المستشفى سيركز على تقديم الرعاية الصحية في إمارة عجمان بطاقة استيعابية تصل لـ 200 سرير، وسيقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك جميع التخصصات والتخصصات الفرعية ورعاية الحالات الحرجة بأعلى المعايير الدولية».

وبينت الدكتورة ريم عثمان أن المستشفى يقع قرب شارع الشيخ زايد على مدخل مدينة عجمان، ويخدم الإمارات المجاورة، كما أن موقعه بالقرب من المطار سيشجع السياحة العلاجية إلى الإمارة.

وأوضحت أن المستشفى السعودي - الألماني عجمان سيقوم باستقطاب نخبة من ذوي الخبرة من الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين ضمن بيئة عمل مجهزة تمكنهم من تقديم خدمات الرعاية المطلوبة، وفق أعلى معايير الجودة، والقيام بكل ما يلزم في سبيل تعزيز الرعاية المقدمة للمرضى.

وأوضحت أن مرافق المستشفى تتألف من قسم العيادات الخارجية ويتألف من 46 عيادة تغطي أكثر من 25 تخصصاً، و12 سريراً في وحدة الرعاية المركزة، و12 سريراً للرعاية الحرجة، و16 سريراً في وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة و9 أسرة في وحدة الرعاية المركزة للأطفال و4 أسرة في وحدة التنظير.

كما يضم المستشفى 15 سريراً في قسم الطوارئ مدار الساعة و5 غرف عمليات على مدار الساعة، إضافة إلى مختبر لقسطرة القلب، وخدمات الصيدلية على مدار 24 ساعة، وخدمات قسم الأشعة على مدار 14 ساعة، ومختبر مجهز وفق أحدث التقنيات.

وأما في ما يتعلق بالتخصصات الرئيسة فأوضحت أن المستشفى سيشمل طب القلب التداخلي، وطب الأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، والمسالك البولية والجراحة العامة، والطب الباطني، وأمراض الرئة، والسكري والغدد الصماء، وجراحة الوجه والفكين، والأمراض الجلدية، وأمراض العيون وأمراض الكلى، وعلاج الأورام والأذن والأنف والحنجرة، والعيادات الخارجية، والجناح الملكي للمرضى، وغرف المرضى والاستقبال الرئيسي، وممر قسم المرضى المنومين، والصيدلية ومحطات التمريض.

وأشارت إلى أن المستشفى يعد من أهم وأكبر المستشفيات الخاصة في الدولة، مشيرة إلى أن هناك خططاً مستقبلية للتوسع في الدولة، بفضل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها حكومة دولة الإمارات للمستثمرين، مؤكدة عمق العلاقة الاستراتيجية مع الجهات الصحية الرسمية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي.