إطلاق مشروع البيانات الصحية من خلال الهوية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مشروع «البيانات الصحية من خلال الهوية الإماراتية» من خلال تطوير نظام لعرض البيانات الصحية باستخدام بطاقة الهوية.

وأكد عوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «أن المشروع يُعد ثمرة لجهود الوزارة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، وضماناً لسرعة الإنجاز وتسهيل الخدمة».

ومن جانبها، أوضحت مباركة مبارك إبراهيم مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة: «أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعمل على توفير البيانات الصحية باستخدام بطاقة الهوية بشكل آمن يضمن سرية وخصوصية البيانات بحيث يمكن لمزودي الرعاية الصحية استعراض البيانات الضرورية».

وفي إطار آخر كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نموذج المحاكاة التدريبي الأول من نوعه في العالم لأطفال الولادة المبكرة ما يتيح أفضل تدريب للكوادر الطبية في الحالات الحرجة للمواليد الخدج. ويعتبر نموذج المحاكاة التدريبي الأحدث عالمياً لتدريب أخصائيي الرعاية الصحية نظراً لما يتيحه من فرص آمنة للتدرب على التعامل مع الحالات الحرجة.