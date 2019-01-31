شدد مسؤولون على أن السعادة وجودة الحياة أولوية في العمل الحكومي.

وأكد سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أهمية قيام الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية بتنفيذ خطط وأفكار تتماشى مع متطلبات الجمهور، وتضع سعادته في مقدمة أولوياتها والهدف الأساس من الإجراءات والأنظمة والقوانين، ما يترجِم على أرض الواقع سعادة الإنسان وجودة حياته.

وأشار إلى أن ما أورده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن كيفية تحقيق التميز في العمل الحكومي، وذلك من خلال الوصايا العشر للإدارة الحكومية الناجحة، التي تضمنها كتابه «قصتي»، لتؤكد دور الجهات الحكومية ومراكز إسعاد المتعاملين في خدمة الناس والمجتمع عبر تقديم أرقى الخدمات الحكومية وأفضلها في العالم.

وأضاف نتبنى تقديم أرقى الخدمات الحكومية بمعايير عالمية، ونسعى لنكون الأكثر تطوراً على مستوى كفاءة الموظفين ونوعية الخدمات وسرعة الأداء واختصار وقت المتعاملين، كما نعمل بشكل دائم على ترسيخ غايتنا النبيلة المتمثلة في تلبية طموحات المجتمع.

بوابة السعادة

من جانبه، لفت الملازم راشد علي الشرقي، مدير فرع إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عجمان، إلى أن الإدارة تنتهج مبدأ إسعاد المتعاملين بالتوافق مع متطلبات الحكومة الاتحادية من خلال الموازنة بين الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وبين الارتقاء إلى إسعاد المتعاملين، وذلك بالتحول للخدمات الذكية، وتوفير تجربة مثالية وممتعة للمتعاملين الزائرين لقنوات تقديم الخدمة في مباني الإدارة العامة.

وأضاف: «من أفضل تطبيقاتها بوابة السعادة في صالة الاستقبال الرئيسية وأجهزة قياس مؤشر السعادة في صالات تقديم الخدمات، ومشرف السعادة في منطقة انتظار المتعاملين، ومحطة السعادة التي توفر كافة متطلبات إنجاز معاملة إقامة العمل وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وتقع بمبنى إدارة الطب الوقائي».