مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم تواصل تصفياتها التمهيدية

المصدر: دبي - البيان

تواصلت التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ 20، والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وتقدم للمسابقة أكثر من 210 حافظين من الذكور و244 من الإناث من المواطنين والمقيمين في كافة فروع المسابقة، وانتهت لجنة التحكيم من إجراء الاختبارات المبدئية للمتسابقين الذين تقدموا من أبوظبي ودبي.

وبدأت الثلاثاء الماضي التصفيات الخاصة بالمتسابقين المشاركين من مراكز الشارقة التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بينما بدأت يوم أمس للمتقدمين من مراكز رأس الخيمة التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية ومؤسسة القرآن والسنة، على أن تعقبها تصفيات مدينة العين.

وأعرب إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، عن سعادته بالمستوى المتميّز الذي قدمه المشاركون، والتنافس الكبير الذي شهدته أروقة الاختبارات.

وقال: «إن المسابقة وهي تدخل عامها الـ 20 حققت نجاحاً ملحوظاً ومتميزاً وسمعة كبيرة وبتفوق واضح، من خلال دقتها في التنظيم الذي يشرف عليه فريق عمل عالي الكفاءة للارتقاء بهذه المسابقة إلى مستويات مرموقة».

وثمّن بوملحة الاهتمام والمتابعة المستمرة والدعم الذي ظلت تحظى به المسابقة، وكل فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من مؤسسها وراعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن حرم سموه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم.