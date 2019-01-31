حميد النعيمي: لا مكان في الوقت الحالي إلا للمتميزين

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «إن الوقت الحالي لا مكان فيه إلا للمتميزين سلوكياً وفكرياً وعلمياً، بسبب التطور المستمر في العالم». وأعرب سموه عن فخره واعتزازه وسعادته بالإنجاز الذي حققته حكومة عجمان الرقمية بحصولها على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018 للأداء الحكومي والمبادرات المتميزة، متمنياً سموه تحقيق المزيد من التفوق والنجاح وبذل الجهود للمحافظة على هذا الإنجاز والمستوى المتميز، الذي وصلت إليه الحكومة الرقمية.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان خلال زيارة وفد حكومة عجمان الرقمية لسموه في مكتبه بالديوان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهنئة إلى عهود شهيل مدير عام الحكومة الرقمية وموظفيها بمناسبة حصولهم على هذه الجائزة والإنجاز الكبير الذي حققته على مستوى الدولة.

ووصف سموه هذا الإنجاز بأنه ثمرة الاهتمام والدعم والمساندة الذي تلقاه كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من قيادتنا الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بجهود الحكومة الرقمية وموظفيها، مؤكداً أن تحقيقهم هذا الإنجاز يدل على الأداء والتفاني والحرص على التميز وتقديم أفضل الممارسات والمبادرات، التي تحفز على ضرورة وجود خدمات رائدة ومتقدمة وعلى مستوى عال في مجال الربط والتحديث المتواصل بين كل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات، ما يسهل ويزيد التعاون ويسرع في تقديم الخدمات للشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين مع تلك المؤسسات في مجال التواصل التقني والتكنولوجي.

وحيا سموه الكفاءة العالية لموظفي الحكومة الرقمية، الأمر الذي توج جهودهم بحصولهم على الجائزة، مخاطباً إياهم: «إن وطنكم يفاخر ويتميز بتميزكم، وبارك الله فيكم، ونتطلع منكم إلى المزيد خلال الأعوام المقبلة وفرحتنا بكم لأنكم أبناؤنا وبناتنا وقادرون على إكمال منجزات الوطن».

نجاح

وتنمى سموه للحكومة الرقمية وموظفيها تحقيق مزيد من التفوق والنجاح وبذل مزيد من الجهود للمحافظة على المستوى المتميز، الذي وصلت إليه عبر الاستمرار في تأهيل الكادر البشري وتوفير وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواكبة أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة.

واستمع سموه والحضور إلى نبذة مختصرة حول أهداف جائزة أوائل الإمارات، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2014 لاقتراح وترشيح الأوائل في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجالات مختلفة لتكريمهم تكريماً خاصاً، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لتأسيس اتحاد دولة الإمارات.

شكر

وتقدمت مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما الكبير وتشجيعهما ومساندتهما لموظفي الحكومة الرقمية، وحثهم على مواصلة نهج التميز والإبداع، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي تلقته الحكومة الرقمية على مدار السنوات الماضية يشكل الدافع الحقيقي لتحقيق النجاح والإنجازات.

وأهدت جائزة أوائل الإمارات إلى صاحب السمو حاكم عجمان، مشيرة إلى أن هذا التكريم جاء بفضل توجيهاته الرشيدة وشحذه الدائم للهمم، لتكون عجمان في المراكز الأولى محلياً وعالمياً.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.