اعتماد أسماء المرشحين لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، اجتماع الجائزة السابع عشر، وذلك في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور أعضاء المجلس اللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، وأحمد المهيري، والدكتورة فاطمة المري، وعايشة ميران.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد أسماء المرشحين للجائزة والقرارات والتوصيات السابقة، ومناقشة وضع نظام إداري ومالي للجائزة، واقتراح مجموعة من الأسماء لترشيحهم ضمن لائحة المكرمين للعام الجاري 2019م.

كما استعرض المجلس التصميم النهائي للموقع الإلكتروني للجائزة ومحتوياته، وأهم الروابط التي يشملها، ومواقع التواصل الاجتماعي للجائزة، وأهم الملاحظات قبل الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني. واطلع المجلس على فيلم توضيحي عن مرشحي الجائزة في الدورة الحالية، والذي يعرض أهم إنجازاتهم التي استحقوا عليها التكريم.