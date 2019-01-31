100 مؤسسة أكاديمية تثري منصة «التعليم الدولي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، فعاليات الدورة الـ15 من «معرض التعليم الدولي 2019»، الحدث الرائد والمتخصص في التعليم العالي والدراسات العُليا والتدريب، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية، وسط تأكيد بأن حجم قطاع التعليم في الإمارات مرشح لأن يصل إلى 26 مليار درهم بحلول عام 2023.

وجال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، في أرجاء المعرض الذي يُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، وتفقد عدداً من أجنحة ومنصات العرض، واستمع إلى شرح حول أحدث البرامج الأكاديمية والتعليمية التخصصية، وأثنى على مستوى التنظيم وحجم ومستوى المشاركة المحلية والإقليمية والدولية في المعرض.

اهتمام استثنائي

من جانبه، أكد عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة، أن التعليم يحظى باهتمام استثنائي ومحوري في سياسات التنمية والتطوير التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

استقطاب

من جهته، قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن حجم قطاع التعليم في الإمارات مرشح ليرتفع من 4.4 مليارات دولار (ما يُعادل 16 مليار درهم) في 2017 إلى نحو 7.1 مليارات دولار (ما يُعادل 26 مليار درهم) بحلول عام 2023، بحسب دراسة حديثة أعدّتها «مجموعة بوسطن الاستشارية».

مضيفاً أن أهمية معرض التعليم الدولي تكمن في مواكبته معدلات الالتحاق المرتفعة التي تشهدها المدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية وما بعدها، الأمر الذي يُسهم في زيادة الطلب على البرامج التعليمية عالية المستوى في الإمارات.

نقل بحري

وأفاد الدكتور هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع خورفكان بإمارة الشارقة ستبدأ الدراسة مطلع سبتمبر المقبل بسعة استيعابية تتراوح بين «200 -300»، حيث ستقوم الأكاديمية الجديدة بتخريج طلبة متخصصين في مختلف علوم وتكنولوجيا النقل البحري ولوجستيات النقل الدولي والقانون البحري.

من جانبه، قال الدكتور عفيفي في تصريحات لـ«البيان» على هامش المشاركة في فعاليات الدورة الـ15 من المعرض: إن الكلية البحرية ستمنح الطلبة الملتحقين بها درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية والنظرية والنقل البحري وشهادة الكفاءة في تخصصات بكالوريوس النقل البحري وشهادة ضابط ثاني في تخصصات تكنولوجيا النقل البحري وتكنولوجيا السلامة البحرية وحماية البيئة وتكنولوجيا الاوف شور وتكنولوجيا الشحن وإدارة الموانئ، إضافة إلى بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية وشهادة كفاءة مهندس ثالث وبكالوريوس تكنولوجيا كهرباء بحرية وشهادة كفاءة فني تكنولوجيا كهرباء.

مهن واعدة

يشهد معرض التعليم الدولي الذي يجتذب سنوياً عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، تنظيم 5 ورش عمل تقام بالتعاون مع كل من إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني وإدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم، ومع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وأكاديمية أدنوك الفنية، وذلك بين الساعة 9 صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.