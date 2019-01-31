سلطان بن خليفة وأحمد بن راشد وأحمد بن سعيد يحضرون أفراح القمزي والفلاسي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات حفل الاستقبال الذي أقامه الفريق متقاعد محمد سويدان بن دميثان القمزي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة السفير محمد عبد الله بن عامر الفلاسي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات بطريق دبي - العين - اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد كبير من الأعيان وكبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.