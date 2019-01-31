«الشارقة العمراني» يشارك في المعرض الوطني للتوظيف 6 فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في المعرض الوطني للتوظيف، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ21، في الفترة بين السادس والثامن من فبراير المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويعرض المجلس شواغر بتخصصات فنية وهندسية وإدارية بهدف استقطاب الكوادر البشرية الوطنية التي تمتلك مهارات تسهم في دعم خطة عمل المجلس واستراتيجيته في التميز المؤسسي في مجال التخطيط العمراني وتقديم خدمات تلبي احتياجات السكان وتحفيز الأعمال.

وأكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، على أهمية المعرض حيث نجح خلال العقدين الماضيين في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق الدولة بالكوادر البشرية المواطنة المؤهلة، مشيراً إلى أن هذه الكوادر تشارك بفعالية في مسيرة النهوض والبناء التي تشهدها الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.