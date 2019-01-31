«استدامة شرطة دبي» يشهد «مناظرات الشباب» في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، شهد أعضاء من فريق الاستدامة في شرطة دبي، ممثلين بالملازم أول مانع خليفة بن تميم، تنفيذي الصحة والسلامة العامة، والملازم أول محمد أحمد المنصوري، خبير مساعد، والمهندسة مريم صلاح الدين المعني، تنفيذي رئيسي في شؤون الاستدامة، حلقة مناظرات الشباب بعنوان «استدامة الحضارات والثقافات وعواملها المؤثرة».

وذلك في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع إطلاق الأمم المتحدة لاستراتيجية الشباب العالمية المعنية بتطوير مواهب وقدرات الشباب. ويهدف حضور فريق الاستدامة للحلقة إلى دعم تعليم الشباب، وبناء العلاقات التي تهدف للابتكار والإبداع في مسيرة استدامة أمن وسلامة المجتمع.