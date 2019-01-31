2600 طالب بمراكز مكتوم للقرآن

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن استقطابها أكثر من 2600 من طلاب القرآن الكريم بفئتي الذكور والإناث، ولمختلف المراحل العمرية خلال عام 2018.

وقال حمد محمد الخزرجي، مدير الإدارة، إن المراكز استقبلت الراغبين في حفظ كتاب الله تعالى من المنتسبين إليها بعد الإعداد الأمثل للأماكن، وعملت على إتمام جدولة الدروس المتكاملة للتحفيظ، للوصول بهم إلى فهم ديننا الحنيف، وتعاليمه القيّمة من خلال الموجهين والمحفظين من الجنسين، ويتأتى ذلك كله في ضوء عملية متكاملة، شملت التعليم والتحفيظ والتزوّد بالمعرفة على أكمل وجه.

وبلغ عدد الطلاب في المراكز 972 من المواطنين والمقيمين، بينما بلغ عدد الطالبات أكثر من 1600، كما بلغ عدد حلقات تحفيظ الذكور 74 حلقة، في المقابل بلغت حلقات تحفيظ الإناث 101 حلقة، نظّمت كلها تحت إشراف 68 موجهاً ومحفظاً، و118 موجهة ومحفظة.