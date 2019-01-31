عمار النعيمي: عجمان تشهد نهضة عمرانية شاملة

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالجهود المبذولة من قبل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لتطوير مناطقها عامة والمنطقة التراثية وسط المدينة بشكل خاص، حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع الحي التراثي في حرم متحف عجمان بالمنطقة القديمة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 20 مليون درهم، وبلعت نسبة الإنجاز فيه 35 في المئة حتى الآن.

وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى أن إمارة عجمان تشهد اليوم نهضة عمرانية شاملة وطفرة متلاحقة في البناء الحديث مما يستوجب علينا أن نحافظ على أصالة المدينة ونعرف أبناءنا بعاداتنا الأصيلة ومعالمنا البارزة والمحافظة على معالم المدينة الحضارية والتراثية منها.

وأكد سموه خلال استقبال فريق العمل بالمشروع في مكتبه بديوان الحاكم أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة لجعل منطقة الحي التراثي منطقة جذب ووجهة سياحية على المدى القريب وفق رؤية واستراتيجية حكومة عجمان 2021 وإنجاز المشروع بموعده وتوفير البنى التحتية المتكاملة له مع المرافق العامة.

وقال سموه إن حكومة عجمان وقيادتها الحكيمة تدعم كل المشاريع التي تدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة وتعمل على تنشيط الحركة السياحية ومن بينها مشروع تطوير الحي التراثي والذي يعتبر مشروعا مميزاً يهتم بإبراز الهوية المميزة للإمارة واطلاع كل من تحط أقدامه فيها على الحياة التقليدية والعادات المتوارثة من الأجداد والآباء والتي تعد قيماً غالية علينا جميعاً.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من فريق العمل برئاسة المهندس الدكتور محمد بن عمير، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة إلى سير العمل في مشروع الحي التراثي وسط المنطقة التراثية في إمارة عجمان والذي تنفذه الدائرة ضمن مشاريعها التطويرية في الإمارة والمراحل الكاملة للمشروع مع التصور المستقبلي له وما تم إنجازه وفق المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع وما يعكسه من صورة حضارية معاصرة تجمع ما بين التراث والموروث والإرث والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وتطرق بن عمير إلى تفاصيل المشروع وأهدافه، مبيناً أنه يستند لكوادر بشرية ذات كفاءات ومواهب عملت على تبني الفكرة والعمل على تطويرها منذ بداية ظهورها مروراً بمرحلة التصميم ووضع المراحل وتحديد الأهداف، مشيراً إلى أن المشروع سيضم ممرات مشاة ومساحات خارجية ومسرحاً خارجياً ودور سينما ومحلات ومباني مصممة وفق معايير البناء المستدام والحفاظ على المواقع التراثية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حرص الدائرة على إنجاز المشروع في موعده وإتمام تنفيذه وفق المخطط ليكون معلماً سياحياً تاريخياً ماثلاً للعيان ضمن معالم إمارة عجمان التراثية والتاريخية، موضحاً أن المشروع سيتم إنجازه في نهاية هذا العام.