أحمد الجروان يفوز بجائزة ألبرت نيلسون «إنجازات مدى الحياة»

المصدر: أبوظبي - وام

اختارت مؤسسة «ماركيز هوز هو» التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام لنيل جائزة ألبرت نيلسون «إنجازات مدى الحياة» تكريماً لإنجازاته المميزة في مجال التسامح والسلام.

يشغل الجروان عدة مناصب حالياً، فهو مؤسس ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، وسفير السلام - من الاتحاد العالمي للسلام، وسفير النوايا الحسنة من رئيس جمهورية كوسوفو وهو عضو في المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 2011م.. وشغل عدة مناصب من قبل أهمها رئيس البرلمان العربي لدورتين متتاليتين في الفترة من 2012 إلى 2016 وأسس وترأس نادي الشارقة للسيارات القديمة، وكان عضواً في مجلس إدارة غرفة وتجارة الشارقة، وعضواً في لجنة التحكيم التجاري الدولي في الشارقة.

وأرجعت «ماركيز هوز هو» تكريم الجروان إلى كونه واحداً من أبرز الشخصيات الداعمة والمؤيدة للسلام في العالم العربي والعالم ككل وشهد الجميع على إنجازاته المميزة والمثمرة خلال رئاسته للبرلمان العربي التي كانت فترة عصيبة في تاريخ المنطقة العربية.