سفير الدولة لدى الهند: المجتمع الإماراتي أصبح نموذجاً للتسامح

المصدر: نيودلهي - وام

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، إن أكثر من 200 جنسية تعيش بسلام واحترام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي أصبح نموذجاً للتعايش والتسامح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفارة دولة الإمارات بالهند حول عام التسامح.

وذكر السفير أنه بهدف ترسيخ قيم التسامح إقليمياً وعالمياً، أطلقت حكومة الدولة المعهد الدولي للتسامح في إمارة دبي، لتوفير حلول لتحديات التطرف وترويج الدولة كنموذج يحتذى به، كما أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في شهر ديسمبر 2012، مركز هداية الدولي في أبوظبي لمكافحة التطرف والعنف.

وأطلع السفير الصحفيين على مركز «صواب» والذي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعطاء صوت لملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم الذين يقفون متحدين ضد الإرهاب، ويعمل المركز بالتعاون مع القادة الدينيين والمنظمات والشركات والشباب من أجل دحض الكراهية والتعصب، وإبراز ونشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي، والتي تقوم على الاعتدال، وتدعو إلى التسامح والانفتاح.

وقام بالرد على أسئلة الصحفيين بشأن التطورات في المنطقة وبالأخص عن مساعي السلام في أفغانستان.