فيديو لأول وثاني عملية تبرع وزراعة أعضاء في الدولة

المصدر: دبي ـ البيان

تزامناً مع إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمنصة الإلكترونية لتسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء «حياة» وذلك في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، أزاحت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية الستار عن فيديو أول وثاني عملية تبرع وزراعة للأعضاء في دولة الإمارات والتي تمت في سنة 2017 لتجسد روح الفريق الواحد والعمل الدؤوب ليتم إنقاذ حياة العديد من مرضى الفشل العضوي، ولتكون بداية انطلاق للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء.

وتسلط المشاهد الضوء على أول عملية تبرع وزراعة متعددة لأعضاء متبرع متوفى في الإمارات بتاريخ 15 يوليو 2017، حيث تبرع المتوفى بخمسة أعضاء ساهمت بإنقاذ خمسة أرواح وأجريت ثاني عمليات التبرع والزراعة المتعددة في الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2017، حيث تم إجراء 4 عمليات زرع ناجحة ساهمت في إنقاذ 4 أرواح.

ولدى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برنامجاً لزراعة الأعضاء يهدف لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي بدءاً بمرضى الكلى، وقد تم إطلاقه في يونيو 2016 تزامناً مع قيام فريق طبي مشترك من الجامعة وميديكلينيك مستشفى المدينة، بإجراء أول عملية زراعة كلى ناجحة لمريضة إماراتية، أم لطفلين، تبلغ من العمر 29 عاماً.