العويس يلتقي مسؤولين أوروبيين خلال «آراب هيلث»

المصدر: دبي - وام

عقد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عدة لقاءات مع وزراء ومسؤولين أوروبيين على هامش مشاركة الوزارة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب 2019» بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، والدكتور سالم الدرمكي مستشار وزير الصحة والوكلاء المساعدين.

واستهل معاليه لقاءاته باستقبال كاترين جوتس وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في ألمانيا والوفد المرافق وبحث معها سبل التعاون الصحي المشترك والتحديات الصحية المختلفة.

والتقى معالي عبد الرحمن العويس، جيمس دالي وزير الصحة في جمهورية إيرلندا وناقش معه سبل تعزيز وتفعيل التعاون المشترك الصحي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.

كما التقى معالي العويس هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة وبحث معه التعاون المشترك في المجال الصحي.