«إسلامية دبي» تنظم ورشة لعرض قانون الموارد البشرية الجديد

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الموارد البشرية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورشة عمل لعرض قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «8» لسنة 2018، في مسرح الدائرة، بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك للتعريف بالقانون الجديد، والتي قدمها الدكتور نايف المذهان، المستشار القانوني في دائرة الموارد البشرية، وذلك ضمن استراتيجية الإدارة في تعريف الموظفين بكل ما هو جديد، وإرفادهم بالمعلومات الشاملة ذات العلاقة بالعمل، في إطار سعيها لتحقيق السعادة الوظيفية.

وحضر الورشة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعدد من المديرين التنفيذيين، وموظفي الدائرة.