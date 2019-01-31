«أبوظبي للتنمية» يعتمد إطار عمل الرقابة الداخلية حسب منهجية «كوسو»

المصدر: أبوظبي - وام

طبق صندوق أبوظبي للتنمية إطار عمل الرقابة الداخلية حسب متطلبات منهجية (كوسو) كأول مؤسسة حكومية في إمارة أبوظبي تطبق هذا النظام.

ويعمل النظام على دعم وتعزيز سبل الرقابة على الموارد في الصندوق وتوفير الآليات المناسبة لذلك، كما أنه يعمل على تطبيق موحّد ومتناسق للقوانين واللوائح والتعاميم المالية ذات الصلة بالصندوق والصادرة عن إمارة أبوظبي.

ويسعى تطبيق إطار عمل الرقابة الداخلية حسب منهجية (كوسو) إلى تطوير أطر عمل شاملة في إدارة المخاطر المؤسسية والرقابة الداخلية، وتحسين أداء المؤسسات والحوكمة، والتقليل من مخاطر حدوث الاحتيال.. كما يمكّن الإطار الجهات من إعداد نظام للرقابة الداخلية بشكل كفؤ وفعال، والذي يتكيف مع التغيرات في الأعمال والبيئة التشغيلية، وتقديم الدعم في اتخاذ القرار والحوكمة في الجهات.

كفاءة

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يُسعدنا أن نكون أول مؤسسة حكومية في إمارة أبوظبي تطبق إطار عمل الرقابة الداخلية حسب منهجية (كوسو) على مقر الصندوق والشركات التابعة له»، مشيراً إلى أن تطبيق المنهجية سيمكننا من تحقيق الكفاءة في العمليات وإصدار تقارير مالية موثوقة للإدارة التنفيذية ولمجلس الإدارة مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.

وأضاف، إن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تحقيق التميّز المؤسسي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستراتيجية والابتكار، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مع وضع ضوابط داخلية قوية وبرامج تدقيق داخلي للارتقاء بأداء الصندوق، بما يتوافق مع المعايير العالمية لتحسين الأداء.

وتتولى لجنة (كوسو) التي تشكلت في عام 1985 مهمة توفير إطار عمل إرشادي لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتوفير آليات لمكافحة الاحتيال.. وتتكون اللجنة من خمس منظمات دولية مهنية وهي: المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المدققين الداخليين، ومعهد المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين، وجمعية المحاسبة الأمريكية، ومعهد المحاسبين الإداريين.