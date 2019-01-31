«استشاري الشارقة» يطلع على جهود مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة

المصدر: الشارقة - وام

زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، مقر مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ضمن أدوارها في التواصل مع كل المؤسسات المعنية بالأسرة والمرأة والطفل.

واطلعت اللجنة على كل جهود المؤسسة، وما تبذله ضمن منظومة أعمالها، والدعم الكبير الذي تقدّمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء، للارتقاء بالمرأة في تمكين المرأة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.

ضم وفد لجنة شؤون الأسرة من المجلس الاستشاري فاطمة علي المهيري، رئيسة اللجنة، وخالد الغيلي الزعابي، وسالم المزروعي، وسلطان الشرقي، ونورة بن خليف الطنيجي، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي، أمينة السر.