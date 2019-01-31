«صحة دبي» تتجاوز المعدل العالمي بخفض نسبة تسوّس الأسنان لدى الطلبة

المصدر: دبي - البيان

كشفت إحصاءات هيئة الصحة في دبي عن نجاح برنامج رعاية الفم والأسنان «دنتورال»، في خفض معدلات تسوس الأسنان لدى طلبة مدارس دبي، بمقدار يفوق 4% خلال عام واحد، فيما لا يتجاوز المعدل القياسي العالمي لخفض نسبة التسوس عن 1% في السنة.

وذكرت الإحصاءات أن هيئة الصحة بدبي استهدفت خلال العام المنصرم ما يربو على 11 ألف طالب وطالبة في 30 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، ضمن برنامجها الوقائي والعلاجي «دنتورال»، حيث تم الكشف على فم وأسنان الطلبة وتزويد الطلبة بعنصر الفلورايد إلى جانب إجراء الحشوات الوقائية للأسنان، وغير ذلك من إجراءات الوقاية والعلاج التي تمت.

وفي الوقت نفسه نفذت الهيئة عن طريق إدارة خدمات طب الأسنان 200 حملة توعوية، على مستوى أفراد المجتمع بفئاته وشرائحه المختلفة، وقد استفاد من الحملة أكثر من 20 ألف شخص من سكان دبي، بمن فيهم مجموعة كبيرة من أصحاب الهمم من مختلف الأعمار.

وإلى جانب أطفال المدارس يركز برنامج «دنتورال» في حملته الوقائية الموسعة، على المصابين أو المعرضين للإصابة بداء السكري والأمراض المزمنة ذات العلاقة، إضافة إلى كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال الرضع، والمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية كافة، وخاصة أصحاب الهمم منهم.

ويشتمل البرنامج على 4 مبادرات رئيسة هي: تطوير برامج التوعية، وبرامج فحص الفم والأسنان، وتطوير وإطلاق بروتوكولات طب الأسنان في دبي، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات عالية المستوى في الأقسام المعنية بصحة الفم والأسنان.