104 مشاركات في الدورة 16 من جائزة الشارقة للعمل التطوعي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي عن نتائج المرحلة الأولى من تسجيل طلب المشاركات في دورتها السادسة عشرة، والتي استمرت على مدى شهرين كاملين خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2018، حيث أشار التقرير الإحصائي الذي كشفته الجائزة؛ أن عدد طلبات المشاركة بلغ نحو 104، فيما تم استبعاد 15 مشاركة ليصل العدد الإجمالي لأعداد المقبولين بنحو 89 مشاركاً.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة؛ أن هناك بعض الملاحظات التي تم تسجيلها التي لم تتوافق مع شروط الجائزة مما أدى إلى استبعاد 15 مشاركة ليبلغ العدد الإجمالي للمقبولين بنحو 89 مشاركاً، داعية المشاركين أن يتقيدوا بالشروط المطلوبة وأن يكونوا دقيقين في توفير الأوراق المطلوبة.