«مفوضية اللاجئين» تطلق حملة «خطوة خير» في الإمارات

المصدر: دبي - وام

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الإمارات أمس حملة «خطوة خير- 2 مليار كيلومتر إلى الأمان».

وحثت المفوضية من خلال الحملة المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى جانب المشاركين من أنحاء العالم على المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية بهدف قطع مسافة إجمالية تبلغ ملياري كيلومتر وهي المسافة التي يضطر اللاجئون والنازحون إلى قطعها كل عام للوصول إلى بر الأمان وفقاً لإحصائيات المفوضية.

ويمكن للمشاركين تسجيل عدد الكيلومترات التي يقطعونها للمساهمة في تحقيق المسافة الإجمالية العالمية وذلك باستخدام تطبيقات اللياقة البدنية أو الموقع الإلكتروني للحملة www.stepwithrefugees.org/‏ar-ae