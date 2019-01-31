5 فبراير إجازة «خاصة» للمشاركين في فعالية زيارة البابا فرنسيس

المصدر: أبوظبي - البيان

تقرر أن يكون يوم الخامس من فبراير المقبل إجازة خاصة مقصورة على العاملين في القطاع الخاص الحاصلين على تصاريح للمشاركة في الفعاليات التي ستقام في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات خلال الفترة 3 ـ 5 فبراير.

ويأتي القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للعاملين في القطاع الخاص بصورة أساسية للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، وبما يدعم من مكانة الدولة كنموذج فريد في تعزيز قيم التسامح في عام التسامح والانفتاح على الآخر، والتواصل والحوار بين الأديان والوسطية والتعايش بين أبناء أكثر من 200 جنسية ينعمون بالحياة الكريمة والمساواة والاحترام على أرض الإمارات.

وتأتي زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، حول «الأخوة الإنسانية»، وتأكيداً على الدور الحيوي الذي تقوم به الإمارات عالمياً في نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والجنسيات، ودور الدولة في تعزيز أسس الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة والعالم.