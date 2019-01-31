ملتقى الشارقة يوصي بإصدار وثيقة لحماية الطفل من الإساءة

المصدر: الشارقة - البيان

أوصى المشاركون في ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة الذي نظمته شبكة الشارقة لحماية الطفولة، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، بتسجيل مخالفات المسيئين للأطفال والتعهدات الصادرة بحقهم من قبل اختصاصي الحماية على بطاقة الهوية، وإصدار وثيقة لحماية الطفل من الإساءة واعتمادها والعمل بها من قبل ذوي الاختصاص وإلزام المؤسسات العاملة في مجال الطفولة من تطبيقها والعمل بها، إضافة إلى تخصيص مظلة تنطوي تحتها كافة الإجراءات الخاصة بحماية الطفل، لغايات تنسيق الجهود وتوحيدها قدر الإمكان محلية واتحادية، وبحث الاهتمامات المشتركة مع ذوي الاختصاص لمحاولة التقليل من الظاهر السلبية، والتي من شأنها المساس بحقوق الطفل.

ودعا المشاركون على ضوء ما تمخض من نقاشات دارت خلال الجلسات العلمية إلى إعداد خطة لضمان انعقاد الملتقى بصفة دورية، بحيث تستضيف أعماله في كل دورة جهة معنية بحماية الطفولة، أو اختيار موضوع تخصصي في مجال الحماية، لضمان ديمومة أهدافه، واستمرارها في بناء قدرات المهتمين بمجال حماية الطفولة، مقترحين استحداث منصة إلكترونية تابعة للجهات التشريعية بالدولة، يتم فيها الإعلان عن وجود تعديلات في القانون تدرج فيه مسودة القانون المقترحة، ليتم إبداء الرأي بها .