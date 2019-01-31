شرطة أبوظبي تستعرض خدمة أمان

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت شرطة أبوظبي، «خدمة أمان» على هامش مباراة قفز الحواجز التي نظمها الاتحاد العام للفروسية، بنادي الباهية للفروسية في أبوظبي، للتعريف بدورها تعزيزاً لثقة الجمهور.

وأكد المقدم سلطان عبد الله السلامي، مدير مركز المعلومات والرصد في إدارة المعلومات الأمنية، الحرص على تعريف الأفراد في الفعاليات والمهرجانات بخدمة أمان من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وشرح طرق الوصول إليها واستقبال البلاغات والمعلومات.

وقال، إن شرطة أبوظبي تعمل على راحة المتعاملين بتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها لهم في أي وقت يرغبون في الوصول إليها، والحصول عليها والرد على استفساراتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكواهم، وإيجاد الحلول لها بالسرعة الممكنة.

وأشار الرائد سالم الكعبي، مدير فرع «خدمة أمان» إلى توزيع نشرات وبروشورات توعوية مترجمة لعدة لغات، وكتيبات بلغة برايل، كما تم توزيع استبيان على الجمهور لمعرفة مدى رضاهم عن خدمة أمان، والعمل على الارتقاء بها والوصول إلى تطلعات المتعاملين لإسعادهم.

وأوضح، أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) باللغات (العربية والإنجليزية، والأوردو)، على مدار الساعة، حيث تتيح لأفراد المجتمع المساهمة في منع وقوع الجرائم بسرية تامة.