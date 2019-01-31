«أبوظبي للعلوم» يبدأ اليوم عرض المبادرات الحكومية والخاصة

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أبوظبي للعلوم، الذي يستمر حتى 9 فبراير القادم، لعرض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للجهات الحكومية والأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص والمبتكرين، وأنشطة تفاعلية وتعليمية لجميع أفراد الأسرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

ويقام المهرجان الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في منطقة «عَ البحر»، على كورنيش أبوظبي، وفي حديقة الجاهلي بالعين، وفي سيتي مول بمنطقة الظفرة.

كما يشتمل المهرجان على عدد من الورش التفاعلية، مثل «الميكانيكيون الصغار وغرفة العمليات ومصنع التطبيقات وسفاري الأدغال، إضافة إلى ورشة تصميم ثلاثي الأبعاد، والدائرات الكهربائية، والتنقيب على الديناصورات، وغيرها الكثير».

ويعبّر المهرجان مدى حرص القيادة الرشيدة على المبادرات الاستراتيجية، التي تسهم في تطوير رأس المال البشري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ، حيث يوفر المهرجان تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة.

وستقدم دائرة التعليم والمعرفة، من خلال توليها التنسيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي، مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات، والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات، وتوفير منصة لعرض الابتكارات، للمساهمة في تحقيق رؤية وخطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071.

مشاركة

يشارك في فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم، 19200 طالب وطالبة في مدينة أبوظبي، أما في حديقة الجاهلي بالعين، فمن المتوقع وجود 6500 طالب وطالبة، وتنظيم 20 ورشة عمل تفاعلية، وفي الظفرة، من المتوقع وجود 1600 طالب وطالبة، وتنظيم 5 ورش عمل تفاعلية في سيتي مول بمنطقة الظفرة، ومن المتوقع زيارة ما يقرب من 120 ألف زائر للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.