وزارة العدل تشارك في شهر الإمارات للابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك وزارة العدل في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» في دورته الرابعة، وتعقد الوزارة «هاكاثون العدالة» بعنوان «تحدي المبدعين لخدمة العدالة» في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل في جامعة خليفة - أبوطبي، ومن 10 إلى 12 فبراير بقاعة المدينة الجامعية في الشارقة، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2019، الذي يبحث في الحلول الابتكارية للأنظمة البديلة للتقاضي، كمبادرة اجتماعية في عام التسامح.

وينفذ هاكاثون العدالة تحت مظلة هاكاثون الإمارات الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برعاية البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ويهدف إلى خوض المنافسة الابتكارية لإيجاد حلول وأفكار تسهم في رفع مؤشر السعادة.

ودعت وزارة العدل المهتمين من أعضاء السلطة القضائية والمحامين وطلاب كليات القانون، والمتخصصين والباحثين وأخصائي البيانات المفتوحة للمشاركة بأفكارهم الابتكارية وحضور الفعاليات الخاصة به من خلال التسجيل عبر البريد الإلكتروني: http://hackathon.ae/en/login.