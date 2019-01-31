«نخيل» تنضم إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع شركة نخيل، بهدف تزويد موظفي الشركة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، وتحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، سعادة اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، فيما وقّعها عن طرف شركة نخيل، الرئيس التنفيذي السيد سانجاي مانشندا، بحضور العقيد الدكتور أحمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والسيدة منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود إبراهيم، والوكيل أول يحيى علي رئيس قطاع الاتصال الحكومي في اللجنة.

ويأتي توقيع المذكرة، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما.