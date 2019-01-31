«توظيف أبوظبي» يستقطب 19 ألف مواطن في 3 أيام

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «توظيف أبوظبي 2019» الذي اختتم أعماله أمس، أن عدد الباحثين عن عمل الذين توافدوا على المعرض في أيامه الثلاثة بلغ نحو 19 ألف مواطن، قدموا أكثر من 60 ألف طلب عمل، فيما عرضت الجهات والشركات المشاركة نحو 6 آلاف و500 وظيفة.

ولليوم الثالث على التوالي تواصل توافد الباحثين عن عمل إلى أقسام إدارات الجهات المشاركة في المعرض، فيما أكدت مؤسسات وشركات مشاركة توفير برامج تدريب لحاملي الثانوية العامة، والخريجين الجدد من الجامعات، لتأهيلهم وإكسابهم الخبرة المناسبة للوظيفة، مشيرين إلى أن المتدرب يحصل على راتب خلال برنامج التوظيف ويتم تثبيته بالعمل فور إنهاء البرنامج، فيما أشار باحثون عن عمل إلى أن شرط الخبرة يقف أمام حصولهم على وظيفة في كثير من الجهات.

واستعرضت دائرة التعليم والمعرفة من خلال مشاركتها في المعرض برامج الإجازات الدراسية لموظفي حكومة أبوظبي، إلى جانب تعريف الزوار والطلبة الجامعيين والخريجين من المواطنين ببرنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين ومتطلبات التقديم عليها.

فرصة

وأكدت أمل الحمادي، مستشار التوجيه الأكاديمي بالإنابة في قطاع شؤون التعليم بالدائرة، أهمية تقديم المختصين بجناح الدائرة للمعلومات الوافية التي تخدم زوار معرض توظيف من الموظفين الحكوميين والطلبة على حد سواء، مشيرة إلى أن المعرض يعد فرصة للتعريف بأهمية برامج بعثات التعليم العالي كوسيلة لتسخير وتوجيه قدرات الشباب وإبرازها. كما يسعى المختصون في جناح الدائرة لتقديم جميع المعلومات حول برامج الدراسات العليا التي تقدمها دائرة التعليم والمعرفة للطلبة المتميزين من المواطنين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

مواهب

من جانبه، أكد إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجموعة الاتحاد للطيران، سعي المجموعة لاستقطاب أهم المواهب الوطنية لفرص عمل مختلفة في كل قطاعات المجموعة، موضحاً أن حملة التوظيف تركز على الطيارين الجدد والمرشحين المهتمين بميكانيكية الطائرات، إلى جانب مواهب وطنية للانضمام إلى البرنامج التأسيسي وبرنامج الخريجين المتدربين.

خطة

بدوره، أوضح خالد السويدي، مدير توطين أول في «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أن المستشفى يوفر للمواطنين الإماراتيين من مختلف المستويات الوظيفية خطة فعّالة للتطوير الوظيفي تتضمن التدريب العملي وخطط التطوير المهني التي تناسب احتياجاتهم، من خلال العديد من البرامج.

وأكد سلطان البستكي، مدير التوظيف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الشركة توفر برامج تدريب للخريجين والموظفين الجدد لثقلهم بالخبرات والمهارات المطلوبة للعمل، مشيراً إلى أن 7 أعضاء من اللجنة التنفيذية للشركة بدأوا عملهم بالشركة متدربين، ووصلوا لهذه المناصب من خلال سلّم الترقي المفتوح أمام جميع المواطنين.

من جانبها، أشارت ريم الخاجة، مديرة التوطين بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إلى قيام «دو» بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تمكين المواطنين الشباب وتعزيز قدراتهم ورفدهم برؤى معمقة حول أحدث التوجهات التكنولوجية وتأثيرها على المجتمعات.

برامج

أكد محمود الهاملي، نائب رئيس أول الأعمال المساندة في الشركة القابضة العامة «صناعات» أن الشركة نظمت مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتقدمة، والعديد من البرامج التنموية لتطوير المهارات القيادية، وترسيخ مبادرات تبادل المعرفة بين الموظفين، مشيراً إلى أن أكثر من 13365 موظفاً استفادوا من هذه البرامج التدريبية والتطويرية التي نظمتها المجموعة لتطوير مستواهم المهني.