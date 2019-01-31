30 منتسباً يشاركون في برنامج الشارقة للقادة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن انطلاق الدورة الـ 11 من برنامج الشارقة للقادة، التي تقام تحت شعار «القيادة بالمعرفة والخيال» بمشاركة 30 منتسباً ومنتسبة من الكوادر الوظيفية العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى نهاية مايو المقبل، إلى تنمية المهارات القيادية لدى المشاركين، وتمكينهم من اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، بما يسهم في تخريج كفاءات وطنية شابة تمتلك العلم والمعرفة وأدوات العصر.

وقد تم اختيار الـ 30 منتسباً من بين 110 موظفين ممن تقدموا بطلبات الالتحاق بالدورة الحادية عشرة من البرنامج، بعد اجتيازهم بنجاح جميع الاختبارات التي تم إجراؤها خلال مراحل التقييم.

وتركِز الدورة الـ 11 من برنامج الشارقة للقادة على أربعة مجالات رئيسية هي: البيع بالتجزئة، والفن والتصميم، والصناعة والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير القدرات القيادية ومهارات القرن الـ 21، وتشتمل هذه الدورة على العديد من المحاضرات والجلسات التي تغطي عدة مواضيع، أبرزها الابتكار الرقمي وفن الخطابة ومحاكاة الأعمال التجارية.