بلدية الظفرة تنجز مشروع محلات تجارية بمدينة زايد

المصدر: الظفرة - وام

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع محلات تجارية بمدينة زايد بالإضافة إلى إنشاء مدخل ومخرج ومواقف سيارات وأعمال تجميل طبيعي ومبنى خدمات في حوض غرب 17 بمدينة زايد، حيث تم اعتماد شهادة إنجاز المشروع.

ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 8.7 ملايين درهم إلى توفير سهولة ورفاهية العيش لسكان الأحواض المجاورة وإسعادهم.

ويغطي المشروع مساحة كلية 3735 متراً مربعاً منها 468 متراً مربعاً للمبنى الرئيسي ومبنى الخدمات بمساحة 103 أمتار مربعة والمتبقي مواقف للسيارات بعدد 38 موقفاً ومساحة للتجميل الطبيعي.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار سعي بلدية منطقة الظفرة لتوفير المرافق الخدمية اللازمة للسكان والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع النشاطات التجارية وتوفير البيئة المناسبة لها، حيث يوفر المشروع محلات تجارية بتصميم حضاري ومميز يتماشى مع أفضل المواصفات ومعايير الإنشاء والبناء والاستدامة لحكومة أبوظبي، وتوفر المحلات مكاناً جاذباً لمحلات البيع بالتجزئة اللازمة.

وأكدت البلدية حرصها على توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية.