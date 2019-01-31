ضبط 815 سلعة مغشوشة ومقلدة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

نظم قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة، بالتعاون مع مكتب المتابعة والتفتيش، جولات مكثفة خلال الفترة الماضية، على عدد من المحال والأسواق التجارية، للوقوف على جودة المنتجات ومحاربة الغش، ومعاقبة المخالفين، حيث نتج عنها ضبط 815 سلعة استهلاكية مغشوشة ومقلدة، لعلامات تجارية عالمية مشهورة، تمثلت في حقائب، وساعات، وملابس.

وأسفرت الحملة عن مخالفة 5 محال، وذلك لعدم التزامها باللوائح والقوانين حول بيع وشراء مثل هذه المنتجات، التي تم إدخالها للدولة بشكل غير رسمي.

وأكدت بلدية الفجيرة، على أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض سلامة المستهلكين للخطر. ودعت المستهلكين للتعاون وإبداء أي ملاحظات أو استفسارات، من خلال الاتصال بمركز الاتصال بالرقم 80036، على مدار24 ساعة.