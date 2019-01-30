توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام رطبا ليلا وفي صباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على بعض المناطق الداخلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر.. وحركة الرياح تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 00:14 والجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزرالثاني عند الساعة 03:48.

وبالنسبة لبحرعمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33 والمد الثاني عند الساعة 06:59 الجزر الأول عند الساعة 13:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 85 40

دبي 24 19 85 50

الشارقة 24 18 90 50

عجمان 24 19 90 35

أم القيوين 25 18 85 35

رأس الخيمة 24 18 90 40

الفجيرة 30 20 70 20

العين 28 17 80 30

ليوا 27 16 90 40

الرويس 24 18 85 35

السلع 24 19 90 40

دلما 24 19 80 45

طنب الكبرى 23 20 80 45

طنب الصغرى 23 20 80 45

أبو موسى 23 20 85 45.