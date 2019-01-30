محمد بن زايد يعزي عبدالله علوي الجنيبي في وفاة ابنته

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى عبدالله علوي الجنيبي في وفاة ابنته.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وقدم سموه التعازي إلى أخوة الفقيدة.. أحمد عبدالله الجنيبي ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة وحمود عبدالله الجنيبي.

كما قدم واجب العزاء.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة وذويها .. داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء.. الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.