سبع توجهات رئيسية للقمة العالمية للحكومات

المصدر: دبي - علي الزكري

انطلق قبل قليل حوار القمة العالمية للحكومات في دبي حيث تم استعراض أجندة الدورة السابعة للقمة التي تعقد خلال الفترة من 10 - 12 فبراير برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واستعرض معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات سبع توجهات رئيسية للقمة في دورتها السابعة وهي مستقبل التجارة والتعاون الدولي والتغير المناخي والإعلام والاتصال الحكومي والصحة وجودة الحياة ومستقبل التعليم وسوق العمل والمهارت المستقبلية ومستقبل المجتمعات والسياسة ومستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية.

وأشار القرقاوي إلى أن هذا العام سيشهد مشاركة 3 دول كضيوف شرف من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ألا وهي أستونيا وكوستاريكا ورواندا، وذلك بهدف النظر إلى التجارب الواقعية والناجحة للدول.

وتحدث القرقاوي عن 5 جوائز للقمة في دورتها الـ 7 وهي: جائزة أفضل وزير في العالم، جائزة لتكريم الابتكارات التي تمكّن الحكومات من مواكبة التغيرات المتسارعة، جائزة لأفضل تكنولوجيا مطبقة في الحكومات وجائزة للجامعات وجائزة لأفضل عرض للبيانات.

وأوضح القرقاوي أن القمة ستشهد انعقاد 16 منتدى فيما سيشارك 600 متحدث من رؤساء دول ومنظمات عالمية وخبراء ورجال أعمال فيها إضافة إلى 30 منظمة دولية، كما سيتم إطلاق 20 تقريراً خلال أعمال القمة.

القرقاوي يتحدث عن 5 جوائز لـ #القمة_العالمية_للحكومات في دورتها الـ 7 وهي: جائزة أفضل وزير في العالم، جائزة لتكريم الابتكارات التي تمكّن الحكومات من مواكبة التغيرات المتسارعة، جائزة لأفضل تكنولوجيا مطبقة في الحكومات وجائزة للجامعات وجائزة لأفضل عرض للبيانات.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bpsuNz3OH8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 30, 2019

القرقاوي يتحدث عن 5 جوائز لـ #القمة_العالمية_للحكومات في دورتها الـ 7 وهي: جائزة أفضل وزير في العالم، جائزة لتكريم الابتكارات التي تمكّن الحكومات من مواكبة التغيرات المتسارعة، جائزة لأفضل تكنولوجيا مطبقة في الحكومات وجائزة للجامعات وجائزة لأفضل عرض للبيانات.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bpsuNz3OH8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 30, 2019