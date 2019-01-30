موقع «صحة أبوظبي» بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي، أمس، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، موقعها الإلكتروني الجديد الذي يسخر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجمع بين أساليب التسويق الحديثة والتقنيات الذكية لتوفير تجربة متميزة عبر واجهـة إلكترونية سهلة الاستخدام.

ويتيح الموقع سهولة الوصول إلى الأخبار الصحية اليومية المتعلقة بالابتكارات الطبية الحديثة أو المعلومات والنصائح الطبية من قبل الخبراء والمختصين بغرض التثقيف ونشر الوعي الصحي لدى المستخدمين.

وقال محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة: «يجسّد مختبر الذكاء الاصطناعي الذي أطلقناه مؤخراً الخطوة الأحدث في جهود قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، فقد صممت هذه المبادرة الأولى من نوعها لتمهد الطريق أمام استخدام التقنيات المبتكرة ضمن قطاع الرعاية الصحية».