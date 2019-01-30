القطامي يلتقي المشاركين في المعرض

المصدر: دبي ــ البيان

قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة ماضية في الانفتاح على العالم بتجاربه ومستجداته، ومؤسساته المسؤولة عن القطاع الصحي، وجميع الهيئات والمنظمات والشركات الصحية والمنتجة للتقنيات والحلول الذكية، التي ترى الهيئة فيها أرضية مشتركة لتحقيق أهدافها ودعم توجهاتها نحو مستقبل أفضل للصحة وتعزيز جودة الحياة.

وأكد معاليه أن هيئة الصحة بدبي تتبنى سياسة خاصة لبناء الشراكات وتعزيزها ومد جسور التعاون وتوثيق العلاقات، وخاصة مع الأنظمة الصحية المتقدمة، إيماناً منها بأهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعميم الاستفادة، وترسيخ النظام الصحي المتطور الذي تمتلكه دبي، كنموذج عصري ومستقبلي يحتذى به.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها القطامي مع مجموعة من الوفود رفيعة المستوى المشاركة في معرض الصحة العربي الذي تشهده دبي حالياً، حيث بحث معهم التعاون التقني.

واستهل القطامي لقاءاته باستقبال بارك نونغ هو، وزير الصحة والشؤون الاجتماعية لدى جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق، حيث بحثا سبل التعاون وأوجه تبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب الأطباء والتأمين الصحي.

كما استقبل السفيرة ريتا سوان سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة والوفد المرافق لها. وشهد لقاء معالي القطامي باتريك مودي السفير البريطاني لدى الدولة، مباحثات دارت حول الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي التي توفرها مدينة دبي.

من جانب آخر بحث معاليه وجايمس دالي وزير دولة في وزارة الصحة لدى جمهورية إيرلندا مجموعة من القضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى القطامي مارسي جروسمن القنصل العام الكندي، وبحثا سبل التعاون. كما استقبل، نيكلاس باكبسون الوكيل المساعد لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية.