العويس يبحث التعاون الصحي مع السفير البريطاني

المصدر: دبي - البيان

أجرى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عدة لقاءات على هامش مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والوكلاء المساعدين.

والتقى معاليه باتريك مودي السفير البريطاني لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له، واستعرض الجانبان التجربة الرائدة للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وجرى التطرق إلى «تقنية جينيوم»، كما تم البحث في أوجه التعاون المشترك الصحي بين البلدين وإمكانات استفادة دولة الإمارات من الخبرات البريطانية في المجال الصحي.

كما التقى العويس، مايل أولمان نائب المدير العام والمستشار لشركة «جونسون أند جونسون» الإمارات وناقش معه أوجه التعاون.